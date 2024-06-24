زراعة الانبار تعلن إنشاء مصنع كبير لصناعة البطاطا

زراعة الانبار تعلن إنشاء مصنع كبير لصناعة البطاطا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الاثنين، إنشاء مشروع كبير لصناعة البطاطا، فيما أكدت أن المصنع سيوفر 800 فرصة عمل لأبناء المحافظة.وقال مدير زراعة الأنبار خالد خلف عواد الجابري، إنه “تم تجهيز الأرض وجميع المتعلقات الخاصة بإنشاء مصنع بيروت الخاص بصناعة البطاطا”، مبينا أن “مركز محافظة الأنبار تتوفر فيه كافة السبل والخدمات لإنجاح هكذا مشاريع”.وأضاف الجابري أن “مساحة المصنع ستكون تقريبا من 25 الى 30 دونماً بناء، ويحتاج الى المياه الصالحة والكهرباء”، مشيرا الى أن “المصنع سيوفر أكثر من 800 فرصة عمل، وساعات العمل ستكون على مدى 24 ساعة عبر نظام الشفتات”.وأوضح، أنه “من خلال دراسات أعدت حول الواردات المالية التي ستدخل للمحافظة عند تشغيل المصنع من قبل مختصين ستكون كبيرة جدا”، لافتا الى أن “مشروع مصنع بيروت سيكون مشجعاً أيضا لأكثر  المزارعين، بزراعة أرضهم والتسويق المباشر الى المصنع”.وأكد، أنه “سيتم توقيع عقد مع مزارعي البطاطا لتسويقها الى المصنع بشكل مباشر مع تسليم مستحقاتهم المالية في نفس اليوم”، مناشداً “محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة وجميع أعضاء الحكومة المحلية ومدير هيئة الاستثمار، بضرورة العمل بجد لإنجاح المشروع مع توفير جميع المتطلبات الخاصة للمصنع”.

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