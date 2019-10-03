زراعة كربلاء:انتاج 18 مليون بيضة خلال الشهر الماضي

زراعة كربلاء:انتاج 18 مليون بيضة خلال الشهر الماضي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، الخميس، أن مشاريع بيض المائدة العاملة في محافظة كربلاء المقدسة أنتجت خلال الفترة الواقعة بين منتصف اب ومنتصف ايلول الماضي مايقارب 18 مليون بيضة تم تسويقها إلى الأسواق المحلية.وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في تصريح  صحفي، إن “مشاريع العاملة والبالغ عددها (7) مشاريع أنتجت (17) مليون و(9990 ) الف و(800 ) بيضة تم تسويقها الى الاسواق المحلية”.واضاف الطائي ان “عدد الدجاج في هذه المشاريع المنتجة للبيض بلغت 827 الف و(270 ) دجاجة منها( 77000 ) في مرحلة التربية(غير بياضة) و( 750 ) الف و(270) دجاجة في مرحلة الانتاج (بياضة)”.واوضح أن “هذه المشاريع تم تنفيذها ضمن نظام التربية بالأقفاص من قروض المبادرة الزراعية للحكومة العراقية وتقدم لها العديد من الخدمات كالاعلاف والمواد البيطرية باشعار مدعومة من قبل وزارة الزراعة”.

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