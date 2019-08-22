زراعة كربلاء تعلن عن إنتاج 97 مليون بيضة في النصف الأول من العام الحالي

زراعة كربلاء تعلن عن إنتاج 97 مليون بيضة في النصف الأول من العام الحالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت مديرية زراعة كربلاء ، الخميس، عن وصول الانتاج من بيض المائدة لاكثر من 97 مليون بيضة في النص الاول من العام 2019.وقال مدير الاعلام بالمديرية باهر الغالي في تصريح  صحفي، إن “المشاريع المنتجة لبيض المائدة وعن طريق التربية بالاقفاص الممولة من خلال قروض المبادرة الزراعية تمكنت من انتاج “79286020” في النصف الاول من العام 2019″.واضاف الغالي، أنه “تم انشاء 8 مشاريع عن طريق المبادرة الزراعية طاقتها الانتاجية 150 مليون بيضة سنويا ستكون رافدا مهما لدعم الانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي”. 

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