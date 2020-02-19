زعاطيط السياسة: سنصوت على حكومة علاوي بقرار “شيعي”!!

زعاطيط السياسة: سنصوت على حكومة علاوي بقرار “شيعي”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في منظمة بدر النائب كريم عليوي، الاربعاء، استعداد القوى الشيعية لدعم رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي في منحه الثقة النيابية، مبينا ان اعادة سيناريو التصويت على اخراج القوات الاميركية ممكن في ظل اصرار القوى الكردية والسنية على مواقفها.وقال عليوي في تصريح  صحفي، إن “اجتماع منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شهد بعض التطورات الا انه اخفق في الاتفاق النهائي على التصويت لتمرير الحكومة المقبلة”.واضاف ان “اصرار القوى الكردية والسنية على مطالبها بشأن الوزارات والحصص الوزارية سيجبر الاطراف الاخرى التصرف بشكل منفرد”.وأوضح عليوي، ان “القوى الشيعية كافة مقتنعة بعلاوي وستدعمه في الحكومة المؤقتة”، مرجحا “تكرار سيناريو التصويت على اخراج القوات الأميركية”.وبشأن تحديد موعد لعقد جلسة منح الثقة، توقع عليوي أن “تعقد الجلسة يوم الأحد المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي”. 

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