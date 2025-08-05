زعيم إطاري:توجيهات خامنئي لزعماء الإطار أكدت على حماية الحكم الشيعي المقاوم

زعيم إطاري:توجيهات خامنئي لزعماء الإطار أكدت على حماية الحكم الشيعي المقاوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف  الزعيم الإطاري النائب عامر العامري،الثلاثاء، عن أبرز الملفات التي ناقشها قادة الإطار خلال اجتماعهم الاعتيادي الذي عقد صباح اليوم، مبينًا أن الاجتماع تناول توجبهات  الإمام خامنئي لزعماء الإطار المتظمنة الحفاظ على الحكم الشيعي المقاوم في العراق عن طريق الانتخابات تحت سقف الإطار،واضاف في حديث صحفي، كما ناقش الإطار قائمة السفراء الجدد، إلى جانب مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية.والاجتماع عقد في مكتب الأمين العام لتحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي، واتفقوا الزعماء على تنفيذ نوجيهات خامنئي في اعداد لائحة تتضمن عدة بنود تهدف لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، منها إيقاف توزيع الأراضي في عموم المحافظات، فضلا عن إيقاف التعيينات والتنقلات، لا سيما في وزارتي الدفاع والداخلية ومنع استغلال المناصب الحكومية والمال العام في الحملات الانتخابية وحظر استخدام عجلات الدولة لأغراض انتخابية”.

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