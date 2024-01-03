زعيم إطاري:قرار الإطار بتبديل جميع المحافظين ” غير ديمقراطي”

زعيم إطاري:قرار الإطار بتبديل جميع المحافظين ” غير ديمقراطي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس تحالف “تصميم”، القيادي في الإطار التنسيقي، النائب عامر فايز العامري، اليوم الأربعاء، أن أغلبية قادة الإطار قرروا استبدال جميع المحافظين الحاليين واستبدالهم بوجوه جديدة، معتبراً هذا القرار غير ديمقراطي و”شطبا” لرغبة جماهير المحافظات.وقال الفايز، وهو نائب عن محافظة البصرة، في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي عقد مساء أمس الثلاثاء اجتماعاً واتخذ قراراً بالأغلبية وليس بالإجماع، على عدم التجديد للجميع المحافظين واستبدالهم في المرحلة الجديدة”.لكن الفايز رأى أن “المحافظ الذين يستطيع الحصول على النصف زائد واحد من أصوات أعضاء مجلس المحافظة بإمكانه البقاء في منصبه، بما بذلك محافظ البصرة أسعد العيداني والذي هو جزء من الإطار التنسيقي”.وختم بالقول “لقد تحفظت على قرار الإطار بالاستبدال لأن المحافظين الناجحين لا يوجد مبرر لاستبدالهم، كما أنهم تم انتخابهم من قبل جمهور المحافظة ولذا ليس من الحق، وليس من الديمقراطية شطب رؤية ورغبة الجماهير بقرار سياسي”.ومساء أمس الثلاثاء، عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية.

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