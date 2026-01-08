زعيم إطاري: السوداني في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة

زعيم إطاري: السوداني في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الاطاري رئيس كتلة تصميم النيابية عامر فايز العامري، الخميس، أن اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جاء باقتراح من الإطار التنسيقي، مبيناً أن هذا اللقاء يندرج ضمن آليات اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل.وقال العامري في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي اعتمد عدة نقاط ضمن آلية اختيار رئيس الوزراء، من بينها أن لا يقوم المرشح بتشكيل حزب أو دعم أي جهة سياسية في الانتخابات المقبلة”.وأضاف أن “داخل الإطار التنسيقي توجد أطراف مقتنعة باستمرار السوداني، وأخرى ترى المالكي خياراً مناسباً”، لافتاً إلى أن “من بين الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء حميد الشطري، وعبد الحسين عبطان، وعلي شكري، ومحمد صاحب الدراجي، وباسم البدري، إلى جانب أسماء أخرى”.وأشار إلى أن “قائمة المرشحين التسعة قد تشهد تغييرات بإضافة أو حذف بعض الأسماء خلال الفترة المقبلة”.وبيّن الفائز أن “الإطار التنسيقي يعمل وفق آلية ناجحة أسهمت بجمع قوى الإطار، ولا توجد حاجة للبحث عن بدائل في الوقت الحالي”، مؤكداً أن “المرجعية الدينية لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في اختيار رئيس الوزراء ولم ترسل أي رسالة بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن “رئيس الوزراء المقبل سيكون من داخل الإطار التنسيقي وبكامل حريته في إدارة الحكومة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *