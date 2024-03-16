زعيم حزب الجماهير يرشح المقاول بدر الفحل لمنصب محافظ صلاح الدين

زعيم حزب الجماهير يرشح المقاول بدر الفحل لمنصب محافظ صلاح الدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلن رئيس حزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله الجبوري، اليوم، ترشيح القيادي في حزبه “بدر محمود الفحل” لمنصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.وكتب الجبوري في منشورعلى موقع “إكس”، انه قرر ترشيح الفحل لمنصب محافظ صلاح الدين، مُدركين أنه يمتلك مؤهلات التصدي لهكذا مهمة”.وأضاف أن “المحافظة الثرية بمكوناتها، الزاخرة بمواردها، تستحق مرشحاً من هذا الطراز، كي ترقى وتتقدم، وتصبح إنموذجاً يحتذى به بين نظيراتها من محافظات البلاد”.وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الحكومة المحلية بالمحافظة.وقرر رئيس المجلس عادل عبد السلام حمد الصميدعي في كتاب رسمي مُذيّل بتوقيعه ، فتح باب الترشيح اعتباراً من تاريخ الثلاثاء 12 من شهر آذار/ مارس، ولغاية نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 14 من الشهر نفسه.وقرر ايضا ان تنعقد جلسة انتخاب المحافظ الجديد في يوم الاحد المصادف 17 من شهر آذار/ مارس 2024. يذكر أن بدر الفحل هو مقاول ورجل اعمال .

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