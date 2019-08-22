زعيم مليشيا جند الإمام: سنضرب إسرئيل بعد موافقة الإمام خامئني!!

زعيم مليشيا جند الإمام: سنضرب إسرئيل بعد موافقة الإمام خامئني!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر زعيم مليشيا جند الإمام ، النائب أحمد الأسدي، الخميس،ان دخول اسرائيل مجالنا الوطني اعلان حرب ضد العراق وسيادته ومقدراته والسكوت على العدوان ليس موقفا عقلانيا.وقال الأسدي، في بيان : “هاهي حلقات التآمر على الحشد ومشروعه وهو مشروع الامام خميني ومكانته ومايمثل من رسالة في المقاومة والممانعة تظهر بقوة وتتحرك بنفس الشدة التي رايناها وشهدنا فصولها قبل خمس سنوات من الان عبر مسلسل التامر الداعشي لتدمير الدولة واسقاط التجربة الحشدوية “.وأضاف: لن نخضع او نركع او نستكين وفينا كتائب مجاهدة وتحت ثيابها روح حسينية  وفي اصابعها بنادق ورسالة وراية ووطن”.وتابع الأسدي، أن “استهداف مقرات الحشد في صقر وبلد اول الغيث التامري على فتيتنا وحشدنا وقادة الثورة والمقاومة ولن تكون تلك الاهداف اخر حلقات التامر علينا لكننا نعرف حجم مانملك وندرك مكامن قوتنا حيث العزيمة والاصرار والثبات على مبادىء الاستمرار والوطنية ومواجهة الاستكبار بكل ما اوتينا من قوة ولن تفل تلك العزيمة او يكسر اصرارنا تدمير كدس عتاد هنا او حريق في قاعدة هناك الحشد صقر الامة وهيبة البلد”.وأكد، أن “دخول اسرائيل مجالنا الوطني اعلان حرب ضد العراق وشعبه وسيادته ومقدراته والسكوت على العدوان ليس موقفا عقلانيا بل العقلانية والواقعية السياسية تقتضي استنفاد خيارات الدبلوماسية الوطنية مع مجلس الامن الدولي ليكون العراق وجيشه وشعبه في حل من خيارات الردع العسكرية مع العدوان وطائراته المسيرة”.وشدد الأسدي، أن “تلك الفعلة الاسرائيلية والامريكية لن تمر دون رد بعد استحصال موافقة الامام خامئني .وختم حديثه بالقول: “حشدنا باق في مواقع الصمود والتصدي ولن ترهبنا التهديدات، وسيبقى العراق بمرجعيته وشعبه وحشده وقواته المسلحة وفصائله المقاومة عصياً على المؤامرة عصياً على الموت عصياً على الانكسار”.

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