زعيم ميليشيا جند الإمام:صوت الإطار سيكون إلى برهم صالح

زعيم ميليشيا جند الإمام:صوت الإطار سيكون إلى برهم صالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف زعيم ميليشيا جند الإمام النائب احمد الاسدي، الاربعاء، عن توجه الاطار لحسم ترشيح رئيس الجمهورية بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، مبينا ان الاطار مازال متمسكا بتحالفه مع الاتحاد الوطني ويدعم الحوار مع الديمقراطي لحسم الموقف.وقال الاسدي في حوار متلفز ، إن “الاطار التنسيقي يدعم اي تقارب بين القوى الكردية سيما الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لانهاء ازمة رئاسة الجمهورية”.واضاف انه “وفي حال فشل المفاوضات بين الطرفين فان الاطار وبكل جدية سيحسم الموقف ويمرر رئيس الجمهورية بعد عطلة العيد مباشرة ودون اي تاخير”.واشار الاسدي الى ان “التحالف مع الاتحاد قوي ومستمر وسنفتح ابواب الحوار مع الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والمستقلين لانهاء الازمة والمضي بتشكيل الحكومة”.

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