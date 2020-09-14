زغير:على الأندية الاعتماد على نفسها في عمليات التمويل

زغير:على الأندية الاعتماد على نفسها في عمليات التمويل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس نادي الحسين الرياضي، كامل زغير، ان الأندية العراقية يجب ان تخرج من عباءة السلطة.وقال زغير في حديث صحفي ، إن “الأندية العراقية يجب ان تتطور وان تعتمد على نفسها ولا سميا في عملية التمويل، كي تكون قادرة على إدارة نفسها بنفسها”.وأوضح ان “الامر يتطلب الكثير من العمل، فالأندية يجب ان تكون مستقلة وهي لن تكون كذلك ان لم تخرج من عباءة السلطة وارتباطها بمؤسسات الدولة”.يذكر ان الأندية العراقية اغلبها اندية مؤسساتية تعتمد في تمويلها على الوزارات.

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