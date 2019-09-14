زغير:لقاء درجال -مسعود خارج السياق القانوني

زغير:لقاء درجال -مسعود خارج السياق القانوني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، كامل زغير، عن غضبه من مفاوضات رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود مع النجم الدولي السابق عدنان درجال في الدوحة، مؤكداً أن المفاوضات لا تمثل اتحاد الكرة.وقال زغير في تصريح  صحفي: إن “اتحاد الكرة ليس مسؤولاً عن المفاوشات التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود وعدنان درجال”.واوضح أن “القضية بين اتحاد الكرة وعدنان درجال لم تنتهِ حتى الان والقضاء هو الفيصل بيننا”، معرباً عن “استيائه من التصرف الفردي لمسعود وعدم استاشرة اعضاء الاتحاد قبل التوجه الى قطر”.يذكر أن العديد من الانباء اشارت الى ان اتحاد الكرة سيقدم استقالته يوم غدٍ الاحد بعد اتفاق تم بين درجال ومسعود.

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