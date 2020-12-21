زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

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وزير التخطيط:الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه
العراق يبيع النفط الأسود “الفائض عن حاجة المصافي”إلى لبنان
ائتلاف المالكي يطالب مجلس النواب بعدم تمرير موازنة 2021 بصيغتها الحالية
المالية النيابية:بدلا من محاربة الفساد وإعادة الأموال المهربة الكاظمي ذهب إلى الخيار الأضعف
مصدر:الكاظمي رفض تخفيض مخصصات الموظفين الصغار
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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