زمن الخيانة والخراب..حشد العتبات:نرتبط بهيئة الحشد الشعبي وليس بالوقف الشيعي

زمن الخيانة والخراب..حشد العتبات:نرتبط بهيئة الحشد الشعبي وليس بالوقف الشيعي
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 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم “حشد العتبات” حازم فاضل، اليوم الاحد، حقيقة ارتباط الحشد بديوان الوقف الشيعي، كون العتبات مرتبطة بالديوان.وقال فاضل، في حديث صحفي، ان “حشد العتبات، يرتبط اداريا ومالية بهيئة الحشد الشعبي، وبتربط من ناحية التحركات العسكرية والعمليات الأمنية بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً”.وبين ان “حشد العتبات، ليس له ارتباط من الناحية الادارية او المالية وغيرها بديوان الوقف الشيعي، وهو يعمل تحت اشراف وكلاء المرجعية، وليس له اي ارتباط بالديوان”.وينص قانون ادارة العتبات والمزارات الشيعية رقم (19) لسنة 2005، على أن تكون العتبات الشيعية تحت إدارة ديوان الوقف الشيعي، وليس إلى أي جهة أخرى دينية أو سياسية أو عسكرية.

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