زوجان يفوزان بأكثر من 130 مليون دولار.. ويتصرفان بغرابة

زوجان يفوزان بأكثر من 130 مليون دولار.. ويتصرفان بغرابة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رغم أنهما فاز بجائزة كبيرة تقدر بـ 105 مليون جنيه إسترليني قبل 7 أشهر، غير أن نمط حياتهما المتواضع لم يتغير حتى الآن وسط دهشة الكثير من الأصدقاء.فبحسب صحيفة “الصن” البريطانية لا يزال ستيف طومسون (42 عامًا) وزوجته لينكا (41 عاما) يعيشان في منزلهما المتواضع مع أطفالهما الثلاثة رغم أنهما دخلا عالم الأثرياء بثروة كبيرة نسبيا.ولم يطرأ أي تغيير على حياة ستيف سوى شراءه سيارة فان مستعملة، في حين اشترت زوجته سيارة اقتصادية.وأعرب بعض الأصدقاء عن حيرتهم من عدم رغبة الزوجين في الانتقال إلى منزل أكبر خاصة وأن ابنيهما المراهقين يتشاركان نفس غرفة النوم.الفائز اختار الحصول على 6 ملايين دولار فورا،فاز بـ10 ملايين دولار.. وأعلن رغبته الأولى “بعد كورونا”،لكن أحد المقربين منهما قال إنهما يفكران في الانتقال إلى منزل أكبر في مسقط رأسهما ببلدة سيلسي في ويست ساسكس، لكن جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي مرت بها البلاد أجلت خطتهما.وكان ستيف رغم فوزه بالجائزة قد استمرفي ممارسة عمله كعامل بناء، ولكنه استقال مؤخرا بعد أن أنجز بعض الأمور المنوطة إليه.

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