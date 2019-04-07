زيادة أوسمة العراق في البطولة العربية لألعاب القوى

زيادة أوسمة العراق في البطولة العربية لألعاب القوى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- واصل العراق نتائجه المميزة في البطولة العربية لالعاب القوى، المقامة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، بنسختها الحادية والعشرين وبمشاركة 19 دولة عربية.واستطاع الرياضي منتظر فالح، من تحقيق الميدالية الذهبية في فعالية القفز بالزانة 10.5 م، فيما حقق زميله الشاب ذو الفقار حيدر، ميدالية برونزية في ذات الفعالية 5 م.وكان العراق قد حصد الميدالية الذهبية، حين تمكن اللاعب حسين فلاح من خطف الوسام الذهبي على ارتفاع بلغ 2،17م بالوثب العالي. 

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