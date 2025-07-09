مفتن يكلف اللواء (سعد معن) مستشاراً أمنيا للجنة الأولمبية!

مفتن يكلف اللواء (سعد معن) مستشاراً أمنيا للجنة الأولمبية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، يوم الثلاثاء، تكليف اللواء سعد معن بمنصب مستشار الأمن الرياضي، في خطوة قال إنها “تهدف إلى تعزيز بيئة آمنة ومستقرة في الوسط الرياضي العراقي”.وقال مفتن في بيان، إن هذا القرار ياتي ضمن مساعي اللجنة لترسيخ مستوى أعلى من الحماية داخل المنشآت الرياضية، وضمان سلامة اللاعبين والجماهير، إلى جانب الحد من مظاهر العنف والتجاوزات خلال الفعاليات الرياضية.ورأى مفتن، أن معن يتمتع بخبرة واسعة في المجال الأمني، إذ شغل مناصب مهمة في وزارة الداخلية، وكان له دور بارز في الإعلام الأمني وإدارة الأزمات، ما يمنحه مؤهلات استراتيجية لدعم منظومة الأمن الرياضي.السؤال هل يجوز اصدار امر تعيين ضابط في الداخلية برتبة لواء من قبل اللجنة الاولمبية ؟؟؟ لو بس بالعراق!!!.

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