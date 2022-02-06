زيباري:الصدر ابلغني” إن أوامره صدرت لزيدان ببرائتي من الفساد”!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، الاحد، على قرار المحكمة الاتحادية باجراءات ترشيحه لتولي المنصب.وقال زيباري في حديث صحفي ” ان ((السيد القائد)) مقتدى الصدر ابلغه بأن أوامره صدرت لزيدان ببرائتي من تهم الفساد”، واضاف، “نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بايام ما قبل الاصلاح”!!.وتابع زيباري، “نثق بأن يؤكد القضاء ما اكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح وان ما يشاع لا يعدو ان يكون انينا من اجل مزيد من التشبث بالسلطة.وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.