زيباري:المالكي والحكيم ضد الشعب العراقي وأساس الخراب

أربيل/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير المالية السابق هوشيار زيباري ، الخميس 18 نيسان 2019، من تحرك قال ان حزب الدعوة الاسلامية وتيار الحكمة يقودناه لاسقاط حكومة عادل عبد المهدي.وقال زيباري في حديث صحفي له اليوم: ان ” حزب الدعوة الاسلامية يخطط للعودة الى صدارة المشهد السياسي ومسرح القرار بالتعاون مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم للإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.واضاف ان هذا التحرك جاء “بعد ان عاقبهما الناخبون العراقيون في انتخابات 2018 “، وشدد بالقول ” يجب ايقافهم لانهم لن يجلبوا جديداً للشعب العراقي وسيكررون ما فعلوه من دمار”.