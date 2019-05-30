زيباري:حزب طالباني “يلهث” وراء المناصب وكردستان لاتتوقف عليه

زيباري:حزب طالباني “يلهث” وراء المناصب وكردستان لاتتوقف عليه
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- عزا قيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الخميس، عدم تصويت الاتحاد الوطني الكردستاني على انتخاب نجيرفان البارزاني لرئاسة اقليم كردستان إلى وجود “صراع أجنحة” داخل الاتحاد، مشيرا إلى أن العملية السياسية في الاقليم لن تتوقف على طرف.وقال زيباري في تصريحات نشرتها وسائل إعلام كردية ، إن “عدم مشاركة الاتحاد بجلسة التصويت على رئيس الاقليم لم يكن بسبب مشكلة كركوك، بل بسبب صراع داخل اجنحة الاتحاد ومحاولو كل طرف تحقيق مكاسب اكثر”.وأضاف، أن “قرار الاتحاد بعدم المشاركة بجلسة البرلمان لم يكن مدروسا، ولم نبلغ به نهائيا حتى قبل الاجتماع، آمل ان يتم تصحيح هذا الخطأ. فلو كان مام جلال متواجدا لما شهدنا مثل هذه الحالات”.وبين زيباري، ان “العملية السياسية في كردستان لن تتوقف او تتعطل بسبب طرف، بل ستمضي، كما سيتم تكليف الحكومة الجديدة التي ستتشكل بنهاية الشهر السادس بالاطراف الراغبة للمشاركة فيها”.

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