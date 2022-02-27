زيباري:على القضاء العراقي تزويد “برهم صالح شهادة حسن سيرة وسلوك”!

زيباري:على القضاء العراقي تزويد “برهم صالح شهادة حسن سيرة وسلوك”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب قرار قضائي.وقال زيباري في منشور عبر فيسبوك ، ان قرار رئيس جمهورية العراق باصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات محكوم بأوامر قضائية يظهر جليا للقاصي والداني بان الرئيس بحاجة الى شهادة حسن سيرة و سلوك من قضائنا المستقل.وأصدرت رئاسة الجمهورية، يوم امس السبت، توضيحا بشأن أوليات اصدار المرسوم الجمهوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالعفو عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري المتهم بالمتاجرة بالمخدرات.وذكرت الرئاسة في توضيح ، ان”مواقع التواصل الاجتماعي تداولت المرسوم الجمهوري المرقم (٢) الصادر في ١٠ / /١ /٢٠٢٢ والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)، وللتوضيح نُشير الى أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ ٢ / ٣ / ١٠٦ / ٤٢ /٦١) في ٥ / ١ / ٢٠٢٢ حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (٧٣ / اولا) من الدستور”.واضافت، ان”رئيس الجمهورية وجه بأجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم وسيتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت ونؤكد على ان رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته”.

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