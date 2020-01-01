زيباري:ما يحدث أمام السفارة الأمريكية خزي وعار على حكومة عبد المهدي

زيباري:ما يحدث أمام السفارة الأمريكية خزي وعار على حكومة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى وزير الخارجية العراقية السابق، هوشيار زيباري، الاربعاء، ان ما حدث اليوم للسفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة ’’وصمة عار’’، على حد قوله.وقال زيباري في تغريدة له على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’، “كوزير سابق للخارجية في العراق، أشعر أن ما يحدث اليوم ضد السفارة الأمريكية في بغداد هو (وصمة عار)، كاملة للعراق كدولة ذات سيادة وحكومته المستقلة”,وأضاف “يجب حماية واحترام جميع المنشآت الدبلوماسية”.يذكر ان العراق محتل من قبل ميليشيات إيران.

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