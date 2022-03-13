زيباري:مصطلح “الإصلاح” يستخدم للوصول الى الأهداف “يعني قشمريات”

زيباري:مصطلح “الإصلاح” يستخدم للوصول الى الأهداف “يعني قشمريات”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب  الكردي عبد الباري زيباري، الاحد، أنه لا مفر من تشكيل حكومة أغلبية توافقية، فيما اعتبر ان مصطلح الإصلاح يستخدم للوصول الى الأهداف.وقال زيباري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، “قلنا لا مفر من حكومة أغلبية توافقية”، مشيرا الى “بوادر انفراج في تشكيل الحكومة ولكن بآليات توافقية كما كان”.وأضاف، انه “لا تغيير لمسار العملية السياسية بالآليات المتبعة”، ميبنا أنه “تتغير الوجوه و يبقى نظام الحكم وآلياته وفق عملية انتخابية والشعب يتراجع أو يتهرول الى الوراء”.ولفت زيباري الى أن “مصطلح الإصلاح فقط للوصول للأهداف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *