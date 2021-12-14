زيباري للعامري:أنتم حلفائنا ” الإستراتيجيين “

زيباري للعامري:أنتم حلفائنا ” الإستراتيجيين “
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل هادي العامري، الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح.وذكر بيان لمكتب العامري ، انه تم بحث الية تجاوز الازمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي .واكد العامري خلال اللقاء ان الادلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة باثبات تزوير الانتخابات والغاء نتائجها. واضاف ان تقرير الشركة الفاحصة ذكر امكانية تزوير نتائج الانتخابات دون اي اثر جرمي، والمفوضية تقول ان هذا التهديد الخطير مقبول.ورحب العامري بأي استقرار في اقليم كردستان لانه سينعكس على كل محافظات العراق.من جانبه قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، ان موقفنا واضح لحد الان، ولن نكون مع اي طرف دون اخر ولدينا مشتركات يجب ان نتعاون جميعا من اجلها.وتابع، “انتم حلفائنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي. واوضح زيباري” اننا نؤيد دوركم المحوري الفاعل والمهم في اذابة الجليد بين القوى السياسية”. 

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