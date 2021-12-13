زيباري والحكيم يبحثان المشهد السياسي العراقي

زيباري والحكيم يبحثان المشهد السياسي العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث الممثل السياسي لخامئني عمار الحكيم ،الاثنين، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة.وقال الحكيم في بيان ؛”التقينا صباح اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وتداولنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما سببته من إرباك نتيجة إنعدام التوازن في أغلب الساحات الوطنية”. وأضاف الحكيم؛ “دعونا إلى النظر بالطعون والشكاوى من قبل المحكمة الإتحادية، إذ أنه يصب في مصلحة المعترضين “.وتابع “بيّنا أهمية المرحلة القادمة وصعوبتها، وذكّرنا بتحذيرنا من هذه المرحلة قبل الانتخابات إذا ما خرجت بمعادلة غير متوازنة، وحمّلنا الجميع مسؤولية التنازل للمصلحة الوطنية العليا للبلاد التي تصب في خانة الجميع”.وكان تحالف عمار الحكيم قد حصل على 4 مقاعد نيابية في الانتخابات المبكرة مناصفة مع حليفه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لفساده وارتباطه الإيراني .

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