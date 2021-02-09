زيدان:تم الإتفاق مع رئيسي على إصدار عفو للسجناء الإيرانيين في العراق وتعزيز التعاون القضائي!

زيدان:تم الإتفاق مع رئيسي على إصدار عفو للسجناء الإيرانيين في العراق وتعزيز التعاون القضائي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نشر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تفاصيل لقاء رئيسه مع رئيس السلطة القضائية في ايران ابراهيم رئيسي.وذكر بيان القضاء ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم، رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، أن “الجانبين عقدا اجتماعاً رسمياً بحثا فيه إمكانية اصدار الجهات المختصة في البلدين العفو الخاص المشترك عن السجناء العراقيين والايرانيين في سجون البلدين على وفق أحكام الدستور والقانون”.وتابع: “كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الجهات القضائية والتحقيقية في البلدين لتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي أدت الى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وضيف العراق  قاسم سليماني ومتابعة الاجراءات القضائية بين البلدين بخصوصها”.وأشار البيان، إلى “تطرق الجانبين لبحث التعاون بين وزارتي العدل في البلدين بخصوص ملفات تسليم الموقوفين والمحكومين وكذلك التعاون بين هيئة النزاهة ومنظمة التفتيش في ايران بخصوص مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال ومتابعة الأموال المهربة”.وبين، أنه “تم توقيع مذكرات تفاهم مع مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل، وهيئة النزاهة وتشكيل لجان مختصة لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين”.

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