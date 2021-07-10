زيدان:لجنة أبو رغيف لإعادة أموال الدولة المسروقة

زيدان:لجنة أبو رغيف لإعادة أموال الدولة المسروقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح مجلس القضاء الأعلى، السبت، بشأن عمل لجنة مكافحة الفساد.وقال رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، إن “اللجنة تشكلت مؤخرا برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغيف، وتهدف بالأساس لإعادة اموال الدولة المسروقة من قبل المتنفذين في الوزارات والتي تم تهريبها خارج البلاد”، موضحا أن “مجلس القضاء شارك في هذه اللجنة، حيث يتم جمع الادلة لاصدار الاحكام ضد من تثبت عليه سرقة الاموال وتلقي الرشاوى واسترجاع هذه الاموال إلى خزينة الدولة”.وبين أن “هناك عددا من المتهمين الموقوفين في وزارة الداخلية تحت هذا البند، كما صدرت احكام ضد رئيس هيئة التقاعد السابق بعد أن تم التأكد من الادلة والقرائن والشهود وحاليا يتم التحقيق في ملف وزارة الكهرباء”.

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