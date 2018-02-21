زيدان:لدي لاعبون مثل سيارات فورمولا 1

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الشيخ علي: الشعب العراقي سينتخب نفس الكتل الفاسدة
إنهاء وتعيين 5 مدراء جدد في مفوضية الانتخابات
مصدر قضائي:10 سنوات سجن بحق محمد الهميم بتهمة غسيل الأموال
نائب: العراق البلد الوحيد الذي يقر موازناته دون تقديم حكومته الحسابات الختامية
الأمن النيابية:نقيب صيادلة العراق والبصرة يتاجران معا بالأدوية الفاسدة
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نائب: العراق البلد الوحيد الذي يقر موازناته دون تقديم حكومته الحسابات الختامية
الاستثمار النيابية:مؤتمر الكويت مؤامرة اقتصادية ضد العراق
الحكومة السعودية تؤكد على استمرار دعمها للعراق في كافة المجالات
المالية النيابية:فشل اللجنة الفنية بين بغداد وأربيل حول موزانة 2018
وزير الاتصالات:العراق بحاجة للاستثمارات الإيرانية في مجال التكنلوجيا والمعلومات!
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