زيدان:مواجهة سان جيرمان ليست نهائية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان “ليست مباراة نهائية” بالنسبة له عقب خروج فريقه من بطولة كأس ملك إسبانيا وتضاؤل فرصه في الليجا، وشدد بشكل قاطع على أنه لا يفكر في مستقبله بالوقت الراهن.وصرح زيدان اليوم قبل مواجهة “بي.إس.جي”، اليوم الأربعاء: “ليست مباراة نهائية بالنسبة لي، إنها مباراة تشامبيونز علينا أن نلعب خلالها جيدًا، نتيجة ذلك بالنسبة للفريق الذي نحظى به هي امتلاك الكثير من فرص الفوز، ولا أفكر فيما قد يحدث في المستقبل”.وأضاف “لن استطيع تغير وجهة نظر البعض عن الفريق، ولكن ساستمر في العمل والاستمتاع بما أقوم به لأنه شغفي، أنا ذاهب لتقديم مباراة كبيرة أمام خصم سيضعنا في صعوبات كثيرة”.وعن مشاركة ثلاثي الـ BBC في المباراة رد: “أنا أريد أن يشارك الجميع، ولكن الأهم هو الشكل والطريقة على أرض الملعب وليس الأسماء التي ستكون في التشكيلة”.كما علق على أمنية جوتي بتدريب ريال مدريد وقال: “لم لا؟ هو شخص من داخل النادي وبإمكانه أن يحلم بذلك”.وعقب فوزه بثمانية ألقاب خلال توليه تدريب النادي الإسباني على مدار عامين، يفضل “زيزو” عدم الالتفات إلى الانتقادات التي يواجهها بسبب المرحلة السيئة التي يمر بها الملكي، والتقليل من أهمية ما قد يحدث حال إقصاء فريقه من دوري الأبطال.وفي هذا الصدد، أوضح المدرب الفرنسي “مستقبلي مع الفريق لا يشغل تفكيري على الإطلاق، أنا لا استطيع التحكم في قرار مثل الإقالة، ما يمكنني السيطرة عليه هو الأداء داخل أرض الملعب، تفكيري الحالي مركز على الفريق لأن جميع المباريات مهمة”.وبشأن المقارنة بين كريستيانو رونالدو ونيمار قال: “أنا لن أعقد مقارنات بينهما، كريستيانو حقق أشياء إعجازية وحصل على 5 كرات ذهبية، نيمار يقدم كل شيء على أرض الملعب كما يعلم الجميع، هو لاعب يمكنه صناعة الفارق، ولكن في النهاية المباراة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان”.وعن فرص تأهل فريقه قال: “بالنسبة لي التأهل سيكون 50% لكل فريق، الجميع له الحق في اختيار النسبة ولكن هذا رأيي”.أما بخصوص صافرات استهجان الجمهور على كريم بنزيما في المباراة الأخيرة: “أريد أن يظل جمهورنا بجانبنا في مباراة الغد، هم دائما يساندونا حتى في الفترات المعقدة، ولكن تلك المباراة على الجميع أن يقدم كل شيء لصالح الفريق”.واختتم: “نحن لا نواجه أي ضغوط، على العكس، نحن سعداء بإمكانية لعب هذه المباريات، وهي ما نود خوضه ومعايشته، الجماهير تريد رؤية مباراة عظيمة”.