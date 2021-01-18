زيدان لتولر:عليكم تسليم المناهضين للمشروع الإيراني المتواجدين على أراضيكم!!

زيدان لتولر:عليكم تسليم المناهضين للمشروع الإيراني المتواجدين على أراضيكم!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الإثنين، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، تسليم المطلوبين للقضاء العراق المتواجدين على الاراضي الاميركية المناهضين للمشروع الإيراني.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، ماثيو تولر”.وأضاف البيان، أن “زيدان، بحث مع السفير الأمريكي موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين  المناهضين لمشروع المقاومة الإسلامية الموجودين على الأراضي الأمريكية”.يذكر ان زيدان من اتباع إيران وأحد ادواته القضائية في العراق.

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