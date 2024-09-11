زيدان للرئيس بزشكيان:القضاء العراقي في خدمة المصالح الإيرانية

زيدان للرئيس بزشكيان:القضاء العراقي في خدمة المصالح الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (11 أيلول 2024)، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وإيران.وقال اعلام القضاء في بيان ، إن “القاضي زيدان استقبل، اليوم الأربعاء، الرئيس الايراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين”.

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