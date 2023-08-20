زيدان والبصري يبحثان آلية أصدر أوامر قبض من قبل الولائي قاضي الجهاز

زيدان والبصري يبحثان آلية أصدر أوامر قبض من قبل الولائي قاضي الجهاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد (20 آب 2023)، مع القيادي في حزب الدعوة ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل المكنى أبو علي البصري الجهود المشتركة في الحفاظ على استقرار الوضع الأمني.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل اليوم، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل وبحث معه الجهود المشتركة بين القضاء وجهاز الأمن الوطني في الحفاظ على استقرار الوضع الأمني

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