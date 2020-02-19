زيدان والكاظمي يبحثان قانون جهاز المخابرات

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق الزيدان، الأربعاء (19 شباط 2020) مع رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.

وذكر إعلام القضاء، في بيان ، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل اليوم، في مكتبه مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني” .