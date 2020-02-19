زيدان والكاظمي يبحثان قانون جهاز المخابرات

زيدان والكاظمي يبحثان قانون جهاز المخابرات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق الزيدان، الأربعاء (19 شباط 2020) مع رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.وذكر إعلام القضاء، في بيان ، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل اليوم، في مكتبه مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني”.وأشار الى ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث بالاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات الوطني مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني”.

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