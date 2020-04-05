زيدان وبلاسخارت يبحثان مخاطر انتشار كورونا في السجون

زيدان وبلاسخارت يبحثان مخاطر انتشار كورونا في السجون
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مكتبه ظهر يوم الأحد، ممثلة الامين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت. وبحث معها بحسب بيان مجلس القضاء ، “الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في سبيل التخفيف من مخاطر انتشار فايروس كورونا في السجون ومراكز التوقيف”. 

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