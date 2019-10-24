زيدان وتولر يؤكدان على تطبيق القانون على الجميع

زيدان وتولر يؤكدان على تطبيق القانون على الجميع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، موضوع الارهابيين العراقيين والاجانب في سوريا وكيفية محاكمتهم مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان صحفي ، إن “زيدان استقبل في مكبته السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر، وبحث الجانبين تطور الاوضاع في العراق والمنطقة والحرص على تطبيق الدستور والقانون مهما كانت الظروف”.واضاف أن “الجانبين بحثا ايضا موضوع الارهابيين العراقيين والاجانب في سوريا وكيفية محاكمتهم وفق القانون.

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