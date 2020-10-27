زيدان وتولر يبحثان التعاون ” القضائي”

زيدان وتولر يبحثان التعاون ” القضائي”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، الثلاثاء، (27 تشرين الأول، 2020)، مع السفير الامريكي، ماثيو تولر، التعاون بين واشنطن وبغداد بخصوص قضايا مشتركة.وقال المجلس في بيان ، إن “زيدان استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء المصادف 27 / 10 /2020 سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر وبحث معه أطر التعاون بين القضاء العراقي وجهات التحقيق الامريكية في انجاز التحقيق في القضايا التي اطرافها اشخاص متهمين من العراق وامريكا “.

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