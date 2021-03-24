زيدان وتولر يبحثان ” تبادل المطلوبين”

زيدان وتولر يبحثان ” تبادل المطلوبين”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق ماثيو تولر تبادل تسليم المطلوبين ودعم التحقيق الدولي بجرائم داعش الإرهابية.وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل صباح اليومن سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق ماثيو تولر”.وأضاف أن “الجانبين بحثا التعاون القضائي بين البلدين في ما يخص تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية”.

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