زيدان وتولر يبحثان “محاسبة” الميليشيات التي تطلق الصواريخ على السفارة

زيدان وتولر يبحثان “محاسبة” الميليشيات التي تطلق الصواريخ على السفارة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان بمكتبه، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ماثيو تولر محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات الموجودة في العراق.وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى : إن “القاضي فائق زيدان بحث مع السفير الامريكي اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق وأثر ذلك على علاقات العراق مع دول العالم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *