زيدان وجوحي والساعدي “يبحثون” استرجاع الأموال المنهوبة

زيدان وجوحي والساعدي “يبحثون” استرجاع الأموال المنهوبة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، مع مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وهيئة النزاهة ملف استرجاع اموال الدولة.وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم، رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء وعلاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة”.وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث معهما  الجهود  المشتركة للجهات المختصة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترجاع اموال الدولة”.

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