زيدان وشوان يبحثان التعاون القضائي

زيدان وشوان يبحثان التعاون القضائي
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، مع وزير العدل خالد شواني، التعاون المشترك بين القضاء والوزارة.وقال إعلام القضاء في بيان ، إن “القاضي زيدان استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير العدل خالد شواني”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل”.

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