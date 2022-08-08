زيدان وعلاوي يبحثان الإشكاليات القانونية في عقود مصرف الرافدين مع القطاع الخاص

زيدان وعلاوي يبحثان الإشكاليات القانونية في عقود مصرف الرافدين مع القطاع الخاص
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، يوم الإثنين، وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص.وذكر بيان مقتضب لمجلس القضاء ، أن “الطرفين بحثا ايضاً دور القضاء في تصحيح الاخطاء المثارة بخصوص تلك العقود والتعاون من اجل الحفاظ على المال العام”.ويأتي ذلك في وقت أصدر القضاء العراقي قراراً بتغريم مصرف الرافدين مبلغ 600 مليون دولار لصالح شخص يدعى علي غلام مدير مفوض شركة بوابة عشتار.وأصدر مصرف الرافدين، يوم الإثنين، توضيحا بشأن قرار القضاء العراقي القاضي بدفع غرامة مالية 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار، مشيراً الى أنه قدم طعناً بالقرار لدى القضاء.وكانت “شركة عشتار للدفع الإلكتروني غرمت مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار بعد ان رفعت دعوى قضائية الى المحكمة المختصة.يشار الى أن وزير المالية العراقي علي علاوي قرر في 9 / 3 / 2021 إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع “بوابة عشتار” للدفع الإلكتروني التي هي غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.

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