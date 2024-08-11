زيدان ومحافظ ديالى الجديد يبحثان التعاون القضائي

زيدان ومحافظ ديالى الجديد يبحثان التعاون القضائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (11 آب 2024)، محافظ ديالى عدنان الشمري الية التعاون بين القضاء والمحافظة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاحد الموافق 11/8/2024 محافظ ديالى عدنان الشمري”.وأضاف ان “القاضي زيدان وبارك للمحافظ تسنمه المنصب الجديد، وبحث معه الية التعاون بين القضاء والمحافظة لمعالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بمشاريع اعمار وتطوير المحافظة”.

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