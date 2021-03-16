زيدان ومسجدي “يؤكدان”على تفعيل التفاهمات القضائية بين العراق وإيران

زيدان ومسجدي “يؤكدان”على تفعيل التفاهمات القضائية بين العراق وإيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الثلاثاء (16 آذار 2021)، مع السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي تفعيل التفاهمات القضائية بين البلدين.وقال المجلس في بيان ، إن “زيدان استقبل سفير جمهورية ايران الاسلامية إيراج مسجدي وبحث معه سبل تفعيل التفاهمات التي تم مناقشتها خلال زيارة رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية ابراهيم رئيسي”.

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