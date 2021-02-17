زيدان يبحث الإشكاليات القانونية في كركوك

زيدان يبحث الإشكاليات القانونية في كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الأربعاء، مع وفد كردي الإشكاليات القضائية والقانونية في محافظة كركوك.وذكر بيان للمجلس، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، آلا طالباني رئيسة كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وأعضاء الكتلة في مجلس النواب”.واشار البيان الى، أن “الاجتماع بحث الإشكاليات القضائية والقانونية في محافظة كركوك”.

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