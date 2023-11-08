زيدان يبحث مع القضاء البيلاروسي “الأنظمة القضائية”

زيدان يبحث مع القضاء البيلاروسي “الأنظمة القضائية”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، الانظمة القضائية مع القضاء البيلاروسي.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، استقبل رئيس مجلس القضاء البيلاروسي فالنتين أوليغوفيتش سوكالو”.واضاف، انه “جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في الانظمة القضائية في كلا البلدين وسبل تحقيق التعاون القضائي بينهما”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *