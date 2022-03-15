زيلينسكي:المفاوضات مع روسيا مستمرة

زيلينسكي:المفاوضات مع روسيا مستمرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،الثلاثاء،، إن المفاوضات مع روسيا التي تشن هجوما في أوكرانيا، متواصلة.وقال زيلينسكي أيضا إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا “بسلام عادل”.وقال زيلينسكي في خطابه المصور خلال اليوم، “وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي … قيل لي إنها تمضي جيدا جدا. لكن دعونا نرى. سنستمر في المفاوضات”.

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