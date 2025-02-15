زيلينسكي:لن نقبل بأي اتفاقيات سلام مع روسيا دون علم كييف

زيلينسكي:لن نقبل بأي اتفاقيات سلام مع روسيا دون علم كييف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم السبت ،إن كييف لن تقبل أبدا أي اتفاقيات سلام يجري التوصل إليها دون علمها أو مشاركتها، في رسالة ضمنية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يسعى لإنهاء الحرب مع روسيا.وفي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا زيلينسكي أوروبا أيضا إلى إنشاء قوات مسلحة خاصة بها، وحث زعماء القارة على تقرير مستقبلهم بأنفسهم وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تكفي وحدها لتحقيق الأمن.

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