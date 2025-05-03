زيلينسكي يشيد باجتماعه مع ترامب في الفاتيكان

زيلينسكي يشيد باجتماعه مع ترامب في الفاتيكان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اجتماعه القصير مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان قبل أسبوع كان أفضل اجتماع بينهما.وقال زيلينسكي بحسب تصريحات نقلتها الرئاسة إنه وترامب اتفقا على أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بين كييف وموسكو هو الخطوة الأولى الصحيحة نحو السلام في حرب أوكرانيا.وذكر أنه أثار مسألة العقوبات خلال الاجتماع مع ترامب وأن رد الرئيس الأمريكي كان “قويا جدا”. ولم يخض زيلينسكي في تفاصيل حول هذا الموضوع.

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