زينل:إلى متى يبقى العراق تحت حكم الدولة العميقة؟

زينل:إلى متى يبقى العراق تحت حكم الدولة العميقة؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب لمملكة البحرين رفض واستنكار المجلس النيابي لـ”التدخل السافر في الشأن الداخلي للمملكة” بحسبها على خلفية بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا فيه لاستقالة حكام البحرين وسوريا واليمن.ودعت زينل، في بيان لها، إلى “محاسبة الأصوات العراقية المسيئة لعلاقات مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة، وضرورة قيام السلطات العراقية بعدم السماح لقيام البعض بتعكير صفو العلاقات المشتركة، وإثارة الفتنة، وتهديد الأمن والسلم”.وبحسب البيان، أن “البيان المسيء الصادر من مقتدى الصدر، والذي يعد إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها، ويمثل خرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، وتصرفا غير مسئولا”.وتابعت رئيسة المجلس “أن أي إساءة ضد مملكة البحرين وقيادتها وشعبها، أمر غير مقبول ومرفوض تماما، مهما كانت مكانة ورمزية الشخص الصادرة عنه البيانات والتصريحات المسيئة”.وشددت زينل على “متانة العلاقات التاريخية الوطيدة، بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة، والشعب العراقي الشقيق، التي لا يمكن المساس بها، أو القبول بالإضرار بها عبر بيانات مسيئة ومعادية، وغير مسئولة من أي جهة عراقية كانت، والتي تهدف للإخلال بالأمن والاستقرار في مملكة البحرين والمنطقة، والإساءة للعلاقات المشتركة”.وكان الصدر قد اقترح 10 نقاط، في بيان له، السبت (27 نيسان 2019)، لتجنيب العراق مخاطر الصراع الأمريكي الإيراني، على ارضه وانهاء الصراعات في الشرق الاوسط، من بينها إيقاف الحرب في سوريا واليمن والبحرين وتنحي حكامهاً فوراً.عقب ذلك هاجم وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد، السبت (27 نيسان 2019)، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر واصفاً إياه بالمتسلط ردًا على بيانه، فيما قامت وزارة خارجية مملكة البحرين، باستدعاء نهاد رجب عسكر العاني، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة بالإنابة.وقال بن احمد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخل في الشأن العراقي، وبدل أن يضع اصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين”.وأضاف وزير الخارجية البحريني: “اعان الله العراق عليه وعلى امثاله من الحمقى المتسلطين”.بدورها استنكرت وزارة الخارجية العراقية، السبت (27 نيسان 2019)، تصريحات وزير خارجية البحرين بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما طالبت البحرين باعتذار رسمي.

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