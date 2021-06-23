سؤالا برلمانيا لوزير الزراعة حول ارتفاع الاسعار وحماية المنتج الزراعي

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه النائب محمد شياع السوداني، الأربعاء، سؤالا برلمانيا الى وزير الزراعة عن ارتفاع الاسعار ومبررات عدم فتح الاستيراد لإعادة التوازن في الاسعار.وذكرت وثيقة أن “النائب محمد شياع السوداني وجه سؤالا برلمانيا الى وزير الزراعة مفاده، (ما هي الآلية المتبعة من قبل وزارة الزراعة فيما يخص ضبط الاسعار والموازنة بين حماية المنتج وحماية المستهلك وفق مانصه قانوني حماية المنتجات العراقية والمستهلك؟، ما الاسباب الفنية والاقتصادية وراء ارتفاع الاسعار بشكل ملحوظ ومؤثر في الاسواق فيما يخص منتجات ( البيض والدجاج) وتأثيرها السلبي المباشر على المواطن؟، ما هي الاجراءات والتدابير القانونية المتخذة بحق العلاقات التجارية التي تشوبها شائبة فساد بين المعنيين في الوزارة والمنتجين؟”.وبحسب الوثيقة: “تضمن السؤال ايضا، ما هي المبررات وفق منظور المصلحة العامة في استخدام الوزير لصلاحياته باصدار قرارات منع استيراد البيض ومقطعات الدجاج لحماية منتجين وليس لحماية منتج محلي؟، ما هي مبررات غلق الاستيراد لمنتج ( البيض ) بعد ارتفاع اسعار الطبقة الى 7000 دينار في حين ان تغطية الانتاج المحلي بلغت 30٪ من حاجة الاستهلاك و6000 دينار لقيمة الكيلو لحم الدجاج في الوقت الذي بلغت تغطية الانتاج المحلي 20٪ من حاجة الاستهلاك ؟، ما هي اسباب منح الوزارة لإجازات الاستيراد استثناءاً خلافاً لسياسة الوزارة بمنع الاستيراد؟”.وطالب السوداني، رئاسة مجلس النواب بـ”متابعة السؤال والاعلام عن نتيجة الاجوبة وذلك عملا بالدور الرقابي لاعضاء المجلس وفق المادة (61) من الدستور والمادة (29) من القانون”.